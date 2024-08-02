В ЕК дали рекомендации Венгрии и Словакии по российской нефти

Еврокомиссия посоветовала Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники в ответ на жалобу, что Украина блокирует поставки из Российской Федерации. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на текст письма комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса.

В нем еврокомиссар подчеркивает, что Будапешту и Братиславе необходимо активно проводить диверсификацию, отказавшись от топлива из РФ.

Домбровскис в письме добавил, что на встрече представителей всех стран — членов ЕС, состоявшейся на прошлой неделе, «значительное число... задалось вопросом, почему Венгрия и Словакия до сих пор не изучили альтернативные варианты».

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Венгрии, России и Словакии провели телефонные переговоры по поводу приостановки Украиной транзита нефти из России.

Сийярто также обвинил Украину в нарушении соглашения об ассоциации с ЕС и подчеркнул, что Венгрия рассматривает «возможные правовые и технические решения», чтобы гарантировать стабильность нефтеснабжения, несмотря на введенные ограничения.

Ранее Фицо рассказал, что блокировка Украиной поставок нефти «Лукойла» не коснется интересов РФ.