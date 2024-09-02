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Сийярто заявил о проблемах Венгрии без российской нефти

Сийярто: Венгрия не выживет без поставок нефти из России

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Global Look Press

Венгрия не выживет без поставок нефти из России. Подробности рассказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью РБК.

«Если Венгрия прекратит поставки нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в широком смысле накормить страну. Мы просто не сможем обеспечить спрос на топливо», — заявил он.

Сийярто добавил, что у Венгрии нет подходящей альтернативы по обеспечению страны необходимым энергоресурсом.

До этого Еврокомиссия дала рекомендации Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники в ответ на жалобу, что Украина блокирует поставки из Российской Федерации.

Сообщалось также, что Сийярто заявил, что представители Венгрии, России и Словакии провели телефонные переговоры по поводу приостановки Украиной транзита нефти из России.

Ранее Венгрия обсудила с Россией и Словакией транзит нефти через Украину.

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