Сийярто заявил о проблемах Венгрии без российской нефти

Венгрия не выживет без поставок нефти из России. Подробности рассказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью РБК.

«Если Венгрия прекратит поставки нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в широком смысле накормить страну. Мы просто не сможем обеспечить спрос на топливо», — заявил он.

Сийярто добавил, что у Венгрии нет подходящей альтернативы по обеспечению страны необходимым энергоресурсом.

До этого Еврокомиссия дала рекомендации Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники в ответ на жалобу, что Украина блокирует поставки из Российской Федерации.

Сообщалось также, что Сийярто заявил, что представители Венгрии, России и Словакии провели телефонные переговоры по поводу приостановки Украиной транзита нефти из России.

Ранее Венгрия обсудила с Россией и Словакией транзит нефти через Украину.