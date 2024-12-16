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Некоторые банки РФ резко снизили лимиты по кредиткам

«Известия»: некоторые российские банки резко снизили лимиты по кредитным картам

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Freepik.com

Некоторые российские банки стали урезать лимиты по кредитным картам. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на клиентов финансовых организаций.

«Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам. Их могут урезать в несколько раз без предупреждений — о проблеме сообщили клиенты трех крупных участников рынка», — говорится в статье.

По словам клиентов, в целом же число подобных случаев выросло в ноябре и декабре.

Аналитики считают, что банкам проще сокращать размер средств, который смогут получить клиенты. По их словам, кредитные организации не хотят дополнительных расходов из-за макропруденциальных лимитов.

По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, банки пошли на сокращение лимитов, так как они находятся в экстремальных экономических условиях и следуют стратегии самосохранения. Ужесточились требования со стороны Центробанка, на фоне чего кредитные организации вынуждены избавляться от «проблемных клиентов».

Ранее в Минфине рассказали о ставках в 100% по ипотечным кредитам.

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