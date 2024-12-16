Аналитик объяснил резкое сокращение лимитов по кредиткам

Банки пошли на сокращение лимитов, так как они находятся в экстремальных экономических условиях и следуют стратегии самосохранения. Ужесточились требования со стороны Центробанка, на фоне чего кредитные организации вынуждены избавляться от «проблемных клиентов», объяснил RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

ЦБ установил для банков строгие условия, в результате чего количество клиентов, которые тратят на кредиты более половины дохода, не должно превышать 15%.

«Проще говоря, банкам запретили слишком активно давать деньги людям, которые вряд ли смогут их вернуть», — пояснил Антонов.

Сейчас банки начали «чистить» кредитные портфели, стремясь сократить количество таких заемщиков. Сокращая лимиты по кредиткам, они понижают риски банкротства клиентов и предотвращают убытки. Что касается ЦБ, то он руководствуется тем, что цены растут медленнее, если в обороте больше денег, отметил эксперт.

Кредитные карты в целом стали невыгодны банкам, считает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Так, дисциплинированные заемщики, которые успевают пополнять карты вовремя, могут пользоваться услугами бесплатно, а с недобросовестных дог нужно еще получить, объяснил он.

«Таким образом, кардинальное сокращение кредитных лимитов и грейс-периодов — это способ почистить клиентскую базу и повысить ее качество», — заключил Шнейдерман.

Напомним, в ноябре и декабре российские банки в несколько раз урезали лимиты по кредиткам – были случаи, когда лимиты сокращали не только вдвое, но и в девять и 20 раз. Уточняется, что эта мера коснулась клиентов с высокой долговой нагрузкой или просрочками по платежам.

Ранее стало известно, что число новых кредиток на руках россиян упало до минимума с начала года.