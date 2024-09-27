Белоруссия и Россия планируют завершить работу по визам к концу года

Белоруссия и Россия планируют к концу текущего года завершить работу над информационной системой к соглашению о взаимном признании виз для иностранцев. Об этом сообщил РИА Новости начальник департамента по гражданству и миграции белорусского МВД Алексей Бегун.

«Сегодня (в Минске — «Газета.Ru») состоится группа высокого уровня, на заседании компетентные органы Беларуси и России должны доложить о ходе выполнения работ по созданию информационной системы к соглашению о взаимном признании виз», — говорится в сообщении.

По словам Бегуна, работа была закончена к ноябрю-декабрю текущего года. Тогда компетентные органы смогут приступить к реализации соглашения уже в конце этого года.

Собеседник агентства также отметил, что в конце этого года соглашение вступит в силу, стороны обменяются ратификационными грамотами. После этого соглашение «начнет практическую работу».

В свою очередь 3 сентября правительство Шри-Ланки упростило правила въезда для россиян и граждан еще 37 стран. Теперь для получения или продления визы необходимо будет поставить всего один штамп в паспорте заявителя.

Ранее сообщалось, что Индонезия планирует принять рекордное число российских туристов.