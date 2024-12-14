Минэкономразвития намерено пересмотреть прогноз по инфляции на 2025 год

Министерство экономического развития России намерено пересмотреть прогноз инфляции на 2025 год, так как текущий уровень инфляции превышает ожидаемые 4,5%. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил министр Максим Решетников, указав, что окончательные изменения в прогнозе будут внесены в марте или апреле.

Он сообщил, что «однозначно будут делать поправки», так как уже заметно, что инфляция выходит за рамки действующих оценок. Решетников также уточнил, что корректировки, вероятно, произойдут ближе к марту-апрелю, одновременно с пересмотром курса и обновлением прогноза. По его словам, в январе будет получена новая статистика, которая поможет определить дальнейшие действия.

Министр объяснил недавние сильные колебания рубля действием новых антироссийских санкций и изменениями в механизмах поступления экспортной валюты в страну. Он добавил, что на рынок также оказывали влияние значительные закупки для погашения внешних долгов некоторых компаний, подчеркивая, что «рынок очень мал, и поэтому любые крупные сделки вызывают подобные колебания».

В сентябре Министерство экономического развития прогнозировало инфляцию на уровне 4,5% в 2025 году. В октябре Банк России ожидал, что инфляция составит от 4,5% до 5,0% в следующем году. В ноябре курс доллара на международных рынках превысил 114 рублей на фоне введения американских санкций против Газпромбанка и решения Центробанка приостановить закупку валюты до конца года.

Данные Росстата за ноябрь свидетельствуют о росте инфляции на 1,43%, что выше прогнозов аналитиков. Это рекордный показатель для последнего месяца осени с 2002 года.

Ранее экс-глава ЦБ спрогнозировал уровень ключевой ставки 20 декабря.