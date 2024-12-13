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Стало известно, когда снизятся цены на Nescafé и Nespresso

CNBC: Nestle собралась поднять цены на кофе и уменьшить упаковку

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Freepik.com

Швейцарская компания Nestle, владеющая брендами Nescafé и Nespresso, анонсировала повышение цены на свою кофейную продукцию, сообщил телеканал CNBC.

Кроме того, производитель сократит объем упаковки. Таким образом компания хочет компенсировать влияние высоких цен на кофе. В комментариях телеканалу представитель компании заявил, что производство продукции стало дороже в последнее время.

В свою очередь, главный экономист по климату и сырьевым товарам Capital Economics Дэвид Оксли заявил, что цены на кофе снижаются только тогда, когда предложение увеличивается и запасы пополняются.

Глава отдела сырьевой стратегии датского Saxo Bank Оле Хансен, напомнил, что взлет котировок на рынке произошел на фоне опасений по поводу урожая 2025 года в Бразилии. В августе--сентябре на страну обрушилась самая сильная за последние 70 лет засуха. А вслед за ней разразились проливные дожди. Это породило опасения за судьбу урожая.

В ноябре Trading Economics написал, что цены на кофе сорта арабика выросли до $3 за фунт, достигнув максимума с апреля 2011 года.

Ранее ученые выяснили, какая обжарка зерен обеспечивает лучший вкус кофе.

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