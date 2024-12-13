В ЕС определят, можно ли исполнять договор с санкционной компанией

Европейский суд рассмотрит запрос Апелляционного суда округа Свеа, который попросил разъяснить статью санкционного европейского регламента о запрете удовлетворять требования российских компаний, связанные с нарушенными из-за санкций контрактами. Об этом сообщает РБК.

Разъяснение потребовалось для решения дела бельгийской компании Reibel и российского холдинга «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт», не включенного в санкционные списки. В 2015 году предприятия заключили договор о поставках оборудования. В 2017 году Reibel отказали в выдаче лицензии на экспорт в Россию, в связи с чем «Станкоимпорт» решил вернуть выданный бельгийской компании аванс. Reibel не удовлетворила требования российской фирмы, обосновав решение нормой регламента ЕС.

После этого «Станкоимпорт» расторг договор и обратился в арбитражный трибунал в Стокгольме. В 2021 году суд обязал Reibel вернуть российской компании деньги и выплатить процент за удержание средств. Бельгийская компания оспорила постановление и обратилась в Апелляционного суда округа Свеа.

«Если Европейский суд примет решение о том, что любые требования российских компаний не подлежат удовлетворению, российские компании фактически лишатся права на судебную защиту в европейских судах и арбитражах», — сказал управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов.

В ноябре Европейский суд юстиции отказал бизнесмену Артему Уссу в рассмотрении искового заявления, в котором предприниматель требовал снять с него санкции, наложенные европейскими странами.

Ранее в МИД РФ оценили потери ЕС от антироссийских санкций минимум в €1,5 трлн.