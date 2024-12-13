Главный Дед Мороз Москвы рассказал, что желают взрослые россияне

Взрослые жители и гости столицы в основном желают закрыть ипотечный кредит, устроиться на работу, попасть на хорошие скидки на строительные материалы. О пожеланиях россиян рассказал главный Дед Мороз Москвы на пресс-конференции в парке «Кузьминки», сообщает агентство ТАСС.

По словам Деда Мороза, ежедневно он получает тысячи писем не только от детей, но и от взрослых, и у взрослых «просьбы, конечно, сложнее». Дед Мороз отвечает всем, кто оставляет свой обратный адрес, и посылает лучи добра, света и удачи в делах.

Волшебник заверил, что наступающий 2025 год станет удачным для россиян.

В декабре 2023 года RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» писало, что большинство россиян — 73% — обычно загадывают желания в новогоднюю. Самым популярным желанием на год стало здоровье для себя и для близких (76%), счастье (44%) и год без катаклизмов и катастроф (28%). Были и необычные желания, среди которых — найти чемодан с деньгами.

Ранее эксперты оценили планы россиян отметить Новый год в кредит.