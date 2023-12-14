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Россияне рассказали, какие желания они загадают в новогоднюю ночь

RT: в новогоднюю ночь россияне попросят чемодан с деньгами и год без катаклизмов

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Depositphotos

Большинство россиян загадывают желания в новогоднюю ночь – об этом заявили 73% участников опроса. Самым популярным желанием на грядущий год стало здоровье для себя и для близких (76%), счастье (44%) и год без катаклизмов и катастроф (28%). Есть и необычные желания, среди которых – найти чемодан с деньгами, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Многие россияне в Новый год планируют загадать желание найти свою любовь (21%), чуть меньше — 20% — хотят купить новую квартиру, дачу или автомобиль. Столько же людей желают найти свое призвание. О желании отправиться в путешествие мечты рассказали 19% респондентов, найти чемодан с 1 млн рублей хотят 16% россиян.

Желание провести весь 2024 год на удаленке загадают 6% респондентов, о домашнем животном попросят 3% опрошенных.

Всего в исследовании приняли участие более 3,6 тыс. совершеннолетних россиян из всех регионов страны.

Напомним, что также россияне чаще всего называют в качестве желанного подарка на Новый год деньги – об этом заявил каждый третий участник соответствующего опроса. Также в список желанных подарков попали путешествия, техника и электроника и билеты на концерты.

Ранее аналитики рассказали, какие травмы россияне чаще всего получают в новогодний период.

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