В Москве впервые за четыре месяца подешевели квартиры

По итогам ноября 2024 года средняя цена квадратного метра в новостройках столицы, включая Новую Москву, составила 522,4 тыс. рублей (-0,7% за месяц). Это первое снижение цен на новые квартиры в Москве с июля 2024 года, рассказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«За месяц показатель снизился на 0,7%. Это первое снижение средней цены в масштабах рынка новостроек столицы с июля. Массовые новостройки подорожали на 0,3%, до 332 тыс. рублей за кв. м, объекты бизнес-класса потеряли в цене 1,6% (462,6 тыс. рублей за кв. м), премиальные новостройки стали дешевле на 1,2% (747,7 тыс. рублей за кв. м), элитные и делюкс-комплексы выросли в цене на 1% (2,14 млн рублей за кв. м), а средняя цена новостроек в Новой Москве поднялась на 0,6% (250,2 тыс. рублей за кв. м)», — отметил Сырцов.

Наиболее заметные изменения цен за месяц произошли на северо-западе Москвы, где квадратный метр подорожал в среднем на 7,2% (до 515,4 тыс. рублей), и на юго-западе, где средняя цена «квадрата» сократилась на 3,3% (до 407 тыс. рублей).

Исследование было проведено в декабре.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин уверен, что ЦБ на заседании 20 декабря, скорее всего, повысит ключевую ставку с 21 до 22-23%. В этом случае рыночные ипотечные кредиты к Новому году подорожают до 28-30% и более. При таких условиях переплата за квартиру может составить от 1,3 млн до 19 млн рублей, оценил экономист.

Ранее в Совфеде допустили появление новых ипотечных программ в 2025 году.