В РФ стоимость курятины практически достигла цены на свинину

Профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что в России практически сравнялась стоимость свинины и курятины, которые являются двумя самыми популярными видами мяса у россиян. Об этом пишет агентство «Прайм».

По данным министерства сельского хозяйства РФ, с начала 2024 года свинина подешевела на 5%, а курятина почти на 2%. В начале июня оптовая цена 1 кг свинины составляла 171 рубль, а курятины — 162 рубля. При этом Россия начала полностью обеспечивать себя свининой, но от импорта куриного мяса не отказалась из-за дефицита, который возник в 2023 году.

Чеглов отметил, что рынок контролируют крупные холдинги, которые диверсифицировали производство и удерживают цены.

«Именно их продукция заполнила прилавки сетевых магазинов», — сказал профессор.

По его словам, в текущей ситуации крупные игроки на мясном рынке синхронно повышают и снижают цены, что особенно очевидно в случае с курятиной, добавил собеседник агентства.

До этого «Ъ» писал, что в мае текущего года цены на оптовые полутуши свинины в центральной части России снизились на 12%, достигнув отметки в 181 рубль за килограмм, а окорок подешевел на 7,7% — он стоит 260 рублей.

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