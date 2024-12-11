Греф отметил влияние искусственного интеллекта на улучшение государственного управления

В государственном управлении искусственный интеллект (ИИ) демонстрирует исключительную полезность. Об этом в ходе пресс-подхода после главной дискуссии международной конференции AI Journey рассказал президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

По его словам, в Минфине эту технологию уже применяют для правильного классифицирования бюджетных расходов и привязки финансирования к требуемым результатам. При этом он добавил, что целый ряд решений внедрен на региональном уровне. Также Греф добавил, что ИИ ускоряет получение социальных пособий и льгот, повышает качество предоставления подобных услуг,.

«Сегодня Сберу поставлены задачи создать максимально достоверную систему распознавания каждого обращения в органы государственного управления, которая позволит их классифицировать и маркировать по любому из признаков, например, сферы, на которую жалуется гражданин, регион, в котором он живет, конкретный адресат, на которого поступают жалобы», — сказал глава Сбера.

По его мнению, такая система сможет ответить, сколько жалоб поступило в том или ином населенном пункте, в каком населенном пункте поступило наибольшее количество жалоб, например, на здравоохранение или по вопросам, связанным с жильем.

Греф отметил, что также стоит задача обучить ИИ автоматически размечать компетенции органов власти, чтобы поступившие обращения сразу можно было маршрутизировать.

Ранее в ходе главной дискуссии конференции президент России Владимир Путин отметил, что ИИ послужит для улучшения управления российскими регионами.

«Знаю, что у Сбера есть планы на основе опыта прямой линии доработать, улучшить этот продукт. Он будет крайне полезен органам власти в всех уровнях в их постоянной ежедневной работе. В целом, итоги такого серьезного масштабного эксперимента будут иметь весомое значение для роста эффективности государственного управления», — сказал он.

По его словам, повсеместное внедрение не только в госуправление, но и в здравоохранение, в промышленность, на транспортах, в туристических отраслях, во всех сферах должно быть завершено уже в горизонте 2034 года. Глава государства считает, что такие платформенные решения должны стать основой для цивилизации систем управления субъектами России. Путин отметил, что уже в ближайшие годы многие региональные сервисы, услуги должны предоставляться с помощью генеративного искусственного интеллекта.