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Глава минфина США заявила, что не видит у доллара реальных конкурентов

Министр финансов США Йеллен: у доллара сегодня нет реальных конкурентов

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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что у доллара сегодня нет реальных конкурентов. С таким заявлением она выступила в интервью Bloomberg TV.

«Я считаю, что использование доллара как резервной валюты выгодно для Соединенных Штатов, но я не вижу угроз для доллара», — подчеркнула она.

При этом она заявила, что считает разумным курс на отказ от валютных интервенций и выразила надежду на его продолжение. По словам экономистки, стоимость американской валюты должна по-прежнему определяться рынком.

До этого курс доллара превысил 108 рублей.

10 декабря Центробанк заявил, что российский рубль резко ослаб относительно основных иностранных валют в ноябре из-за новых американских санкций и действий некоторых компаний из нефинансового сектора, которые покупали валюту для погашения обязательств перед российскими кредитными организациями. По сведениям Банка России, за месяц национальная валюта просела относительно американского доллара на 11% и на 8,4% к китайскому юаню.

Ранее экономист Кричевский назвал отмену санкций условием возврата доллара по 70 рублей.

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