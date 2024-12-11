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Минфин РФ примет контрмеры из-за глобальной налоговой реформы

РБК: Минфин готовится принять контрмеры из-за глобальной налоговой реформы

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявил, что Минфин РФ оценит необходимость налоговых изменений в связи с глобальной реформой под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Pillar 2 к середине 2025 года. Об этом сообщает РБК.

По словам Сазанова, контрмеры будут приняты в том случае, если компании РФ будут должны платить налог «с российской налоговой базы не в России». Заместитель главы Минфина рассказал, что по итогам 2024 года министерство изучит декларации предприятий, которые потенциально могут попасть под Pillar 2. К середине 2025 года прогнозируется принятие решения о том, нужна ли российскому налоговому законодательству донастройка и в каком виде.

Глобальная налоговая реформа, о которой идет речь, стартовала в 2021 году. Она объединила усилия Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и G20. В рамках Pillar 2 предлагается ввести минимальную эффективную ставку корпоративного налога и установить единые правила его расчета для международных групп компаний.

Минимальная ставка налога на прибыль составит 15%. Если в какой-либо юрисдикции она окажется ниже этого значения, то недостающую сумму налога необходимо будет доплатить в стране, где находится материнская компания. Коснуться это может предприятий, входящих в состав транснациональных холдингов с годовым оборотом более €750 млн.

В конце ноября в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказали о рисках, которые связаны с всемирной налоговой реформой. Главной проблемой представители бизнеса назвали возможность полной отмены льготного налогообложения. В таком случае властям придется искать новые способы оказания господдержки крупным игрокам — например, субсидии.

Ранее в МВФ заявили, что торговля перестала быть двигателем роста мировой экономики.

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