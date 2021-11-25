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В России оценили риски глобальной налоговой реформы

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РИА «Новости»

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказали о рисках, которые связаны с всемирной налоговой реформой, устанавливающей единую налоговую ставку для транснациональных корпораций — 15%. Об этом сообщает РБК.

«Независимо от участия в глобальной реформе российские группы все равно попадут под ее действие в других странах своего присутствия. Россия не сможет защитить интересы российского бизнеса, если откажется от участия в реформе», — заявили в РСПП.

Главной проблемой представители бизнеса назвали возможность полной отмены льготного налогообложения. В таком случае властям придется искать новые способы оказания господдержки крупным игрокам — субсидии, например. Кроме того, в России слабо развит механизм решения бизнес-споров между странами, «что ограничит возможность налогоплательщиков защищать свои интересы».

Ранее РСПП совместно с компаниями UC Rusal, «Газпром нефть», НЛМК указал Брюсселю на недостатки европейского трансграничного корректирующего углеродного механизма.

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