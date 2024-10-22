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В МВФ заявили, что торговля перестала быть двигателем роста мировой экономики

Георгиева: торговля перестала быть двигателем мирового экономического роста

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Yuri Gripas/Reuters

Торговля из-за фрагментации впервые перестала быть двигателем мирового экономического роста, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Об этом сообщает ТАСС.

По ее мнению, фактор фрагментации является негативным для роста мировой экономики. Так, только за последние полтора года были введены свыше 4 тыс. ограничительных мер, и 60% из них — экономиками развитых стран. Георгиева отметила, что примерно две трети из этих мер наносят ущерб торговле, а торговля впервые перестала быть двигателем роста.

При этом она выразила надежду, что руководству МВФ удастся «напугать» политиков и те начнут предпринимать правильные, но не поспешные действия в налогово-бюджетной сфере.

17 октября Георгиева заявила, что глобальная инфляция существенно замедляется. В 2022 году уровень глобальной инфляции составлял порядка 14%. В 2024-м показатель опустился до менее 4%.

Ранее МВФ призвал Европу к реформам.

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