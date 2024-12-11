Белоруссия запретила ввоз популярного российского шампанского

Власти Белоруссии внесли российский игристый белый винный напиток Santo Stefano коллекций «Сицилийская свадьба» и «Римские каникулы» в перечень опасной продукции. Об этом свидетельствуют данные портала «Продукция и услуги Республики Беларусь».

По информации ресурса, напиток не соответствует требованиям по безопасности технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», а также «Требованиям безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

В сообщении на портале уточняется, что в состав Santo Stefano входит заявленный изготовителем в маркировке консервант диоксид серы (Е220), «недопустимый для данного вида продукции».

10 декабря стало известно, что белорусский государственный комитет по стандартизации ввел запрет на ввоз и продажу в магазинах внутри страны гречневой быстроразваривающейся крупы производства российской компании «Вега-инжиниринг» из Барнаула. Такое решение комитет принял из-за несоответствия этой гречки требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Дело в том, что содержание упаковки не соответствует тому, что на ней написано.

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