Российские компании теряют до 8,7 трлн рублей в год по одной причине

Объем внутренних коммуникаций в компаниях России растет, но их качество является достаточно низким и приводит к финансовым потерям бизнеса, следует из отчета Центра коммуникаций и цифровых решений Московской школы управления «Сколково», пишет газета «Коммерсантъ».

В рамках исследования опросили линейных сотрудников и руководителей разных российских компаний. Лишь 10% опрошенных сотрудников предприятий сообщили, что работают по большей части в одиночку. Остальные 90% респондентов заявили, что их рабочие задачи реализуются во взаимодействии с коллегами.

60% из тех, кто решает задачи при взаимодействии с коллегами оценивают процесс рабочей коммуникации «на троечку» (так отозвались и руководители, и сотрудники). Все из них отметили увеличение объема рабочих коммуникаций за последние три года.

25% опрошенных считают, что у них на пустые коммуникации уходит до пяти часов в день — более половины рабочего дня.

На прошлой неделе американский миллиардер и изобретатель Илон Маск заявил, что лишь около 1% чиновников в США действительно приходят на работу и отрабатывают с понедельника по пятницу.

Ранее стало известно, что владельцы тысячи торговых центров в России могут обанкротиться.