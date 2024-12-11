Названы сладости, которые подорожают в декабре — январе

Производители сладостей в России намереваются поднять цены на свою продукцию уже в декабре — январе, говорится в документах, направленных бизнесменами владельцам торговых сетей, с которыми ознакомился «Коммерсантъ».

Ретейлеры в период с 11 ноября по 9 декабря получили уведомление от шести производителей кондитерских изделий. В том числе письма отправил булочно-кондитерский комбинат «Коломенский», который повысит стоимость вафельных изделий и конфет, Konfesta, запланировавшая подорожание конфет на 20%.

Strock увеличит стоимость на 15% на свои конфеты, ирис и карамель. «Акконд» и «Славянка» сообщили о повышении, но не привели его деталей.

На прошлой неделе «Ведомости» написали, что отпускные цены на колбасы и сосиски в России вырастут в 2025 году.

Крупные поставщики уже направили ретейлерам соответствующие извещения. В частности, ожидается рост на 10% продукции «Черкизово», «Новой столицы» (бренд «Егорьевская») и «Атяшево» (ГК «Талина»). По данным издания, в этой категории повышения цен стоит ожидать с февраля 2025 года.

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