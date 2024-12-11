В России резко подорожала пицца

Популярные наименования пиццы в России подорожали на 3–18% в 2024 году, свидетельствуют результаты исследования сервиса Quick Resto, имеющиеся в распоряжении «Газеты.Ru».

Пятерка самых любимых пицц россиян в среднем выросла в цене следующим образом: «Маргарита» — на 11% (до 517 рублей в среднем), «Пепперони» — на 11% (до 664 рублей), «Гавайская» — на 17% (до 595 рублей), «Мясная» — на 18% (до 667 рублей), а «Четыре сыра» — на 3% (до 680 рублей).

Пицца подорожала, в первую очередь, из-за роста закупочных цен практически на все ингредиенты, пояснили в Quick Resto. Подешевел лишь орегано (на 16% год к году). В то же время курица подорожала на 39%, оливковое масло — на 31%, соль — на 30%, сыр маасдам — на 29%, дорблю — на 25%, бекон — на 22%. Прибавили в цене томатный соус (19%) и мука (13%).

«Не будем забывать и про другие факторы, влияющие на отпускную стоимость блюда. Например, удорожание электроэнергии, логистики, рост арендных ставок, и, конечно, пресловутого «labor cost» («стоимость труда», отношение затрат на заработную плату к общей выручке ресторана. — «Газета.Ru»), — отметил коммерческий директор Quick Resto Михаил Медведев.

По результатам исследования, в 2024 году в среднем маленькие пиццы (до 25 см) теряют популярность, растет спрос на средние (до 30 см), большие (до 36 см) и супер-большие пиццы (до 45 см).

Например, так перераспределились доли продаж «Пепперони» год к году: малые пиццы — с 19% в 2023 году до 8% в 2024-м, средние — с 47% до 51%, большие — с 31% до 39%, супер-большие— c 2% до 3% соответственно.

Исследование показало, что лидером падения продаж стала пицца «Четыре сыра»: ее реализация в общепите год к году в среднем по РФ снизилась на 47%, несмотря на то, что она показала наименьшее удорожание с прошлого ноября. Медведев объяснил это низким качеством сыра и ростом объема фальсификата.

Менее резкое, но значительное падение продаж продемонстрировали «Мясная» (на 27%), «Маргарита» (23%) и любимая пицца россиян «Пепперони» (9%). В то же время не потеряла в популярности и даже показала небольшой прирост «Гавайская» — рост продаж пиццы с ананасами год к году составил 3%.

Ранее россиян предупредили о росте цен в январе 2025 года.