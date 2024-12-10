Сеть «Золотое яблоко» вышла на рынок ОАЭ

Компания «Золотое яблоко» в тестовом режиме запустила интернет-магазин в ОАЭ и планирует открыть офлайн-супермаркет в Дубае в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе сети парфюмерных магазинов.

На старте ассортимент интернет-магазина в ОАЭ превышает 8 тыс. позиций, он будет расширяться. До конца года появятся подарочные карты.

Cейчас онлайн-заказы доставляются в Дубай, Абу-Даби, Шарджу и Аджман. В Дубае доступна экспресс-доставка в течение четырёх часов. Однако компания планирует обеспечить доставку по всей территории страны в течение месяца.

Покупатели смогут оплатить заказ банковскими картами онлайн, через Apple Pay, бонусами или наличными и картой курьеру службы доставки.

Позднее подключится BNPL-сервис для оплаты частями.

Сообщается, что история заказов и программа лояльности будут общими для клиентов сети в странах Ближнего Востока.

ОАЭ станут второй страной присутствия компании в регионе. Напомним, весной «Золотое Яблоко» вышло в Катар: офлайн-магазин открыт в Дохе, онлайн-заказы доставляются по территории всей страны. В ассортименте представлено более 30 тыс. парфюмерно-косметических товаров. Многие бренды «Золотое Яблоко» представляет эксклюзивно на территории Катара.

На данный момент офлайн-магазины сети открыты в 20 городах России, трех городах Казахстана, а также в столице Белоруссии.

В «Золотом яблоке» в РФ представлено более 4500 брендов в таких категориях, как красота, аксессуары, товары для дома, техника и многое другое.

Эксперты объясняют выход российского ретейла в страны Персидского залива желанием растить бизнес за счет высокого спроса на товары категории «красота и здоровье».

По данным Euromonitor International, оборот этого рынка в регионе MENA (страны Ближнего Востока и Северной Африки) к концу 2025 года вырастет на 30% по сравнению в 2024 годом и составит $60 млрд.