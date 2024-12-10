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Кадыров «тепло и плодотворно» поговорил с Мишустиным

Глава Чечни обсудил с Мишустиным социально-экономическое развитие Чечни

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел в Москве «теплую и плодотворную» встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, он и российский премьер обсудили социально-экономическое развитие республики и планы дальнейшей работы.

«Михаил Владимирович высоко оценил показатели нашей работы за минувший год. У нас есть очень хорошие результаты во всех сферах», — подчеркнул Кадыров, не уточнив, о каких именно успехах идет речь.

Он отметил, что настолько продуктивного сотрудничества кабмина и Чечни, как сейчас, раньше не было. При участии Мишустина в республике реализуется ряд крупных проектов, которые имеют важное значение для экономики региона.

В конце ноября Кадыров одержал победу в премии за лучший вклад главы субъекта России в развитие региона, которую присуждал Финансовый университет при правительстве России. По его словам, Грозный стал лауреатом премии вуза в области качества жизни. В рейтинге российских городов с населением более 250 тысяч человек он занял второе место.

Ранее глава Чечни обратился к Трампу.

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