Кадыров «тепло и плодотворно» поговорил с Мишустиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел в Москве «теплую и плодотворную» встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, он и российский премьер обсудили социально-экономическое развитие республики и планы дальнейшей работы.

«Михаил Владимирович высоко оценил показатели нашей работы за минувший год. У нас есть очень хорошие результаты во всех сферах», — подчеркнул Кадыров, не уточнив, о каких именно успехах идет речь.

Он отметил, что настолько продуктивного сотрудничества кабмина и Чечни, как сейчас, раньше не было. При участии Мишустина в республике реализуется ряд крупных проектов, которые имеют важное значение для экономики региона.

В конце ноября Кадыров одержал победу в премии за лучший вклад главы субъекта России в развитие региона, которую присуждал Финансовый университет при правительстве России. По его словам, Грозный стал лауреатом премии вуза в области качества жизни. В рейтинге российских городов с населением более 250 тысяч человек он занял второе место.

Ранее глава Чечни обратился к Трампу.