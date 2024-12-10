Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии массово банкротятся компании

Kauppalehti: число обанкротившихся финских фирм выросло на 12,4% с начала года

close
Michael Nitzschke/Global Look Press

В Финляндии с января по ноябрь 2024 года количество компаний, признавших себя банкротами, выросло на 12,4% относительно аналогичного периода 2023 года, пишет финское экономическое издание Kauppalehti.

За указанный период официально обанкротились 2829 фирм, уточняет издание. В январе — ноябре 2023 года таковыми признали 2517 предприятий.

Kauppalehti пишет, что число компаний-банкротов уже превысило показатель за весь прошлый год. Порядка 260 компаний объявляются банкротами ежемесячно.

Во вторник президент транспортной компании «Итеко» Евгений Бабаев заявил, что около 30% российских грузовых автоперевозчиков в 2025 году могут обанкротиться.

На прошлой неделе арбитражный суд Москвы принял решение признать банкротом российскую обувную компанию Ralf Ringer. По данным судебной инстанции, ООО «Стивали», владеющее фабрикой в Подмосковье, где Ralf Ringer арендовала производственные мощности, обратилось в суд с соответствующим заявлением в июне прошлого года.

Ранее Маск предрек США банкротство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами