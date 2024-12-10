В Финляндии массово банкротятся компании

В Финляндии с января по ноябрь 2024 года количество компаний, признавших себя банкротами, выросло на 12,4% относительно аналогичного периода 2023 года, пишет финское экономическое издание Kauppalehti.

За указанный период официально обанкротились 2829 фирм, уточняет издание. В январе — ноябре 2023 года таковыми признали 2517 предприятий.

Kauppalehti пишет, что число компаний-банкротов уже превысило показатель за весь прошлый год. Порядка 260 компаний объявляются банкротами ежемесячно.

Во вторник президент транспортной компании «Итеко» Евгений Бабаев заявил, что около 30% российских грузовых автоперевозчиков в 2025 году могут обанкротиться.

На прошлой неделе арбитражный суд Москвы принял решение признать банкротом российскую обувную компанию Ralf Ringer. По данным судебной инстанции, ООО «Стивали», владеющее фабрикой в Подмосковье, где Ralf Ringer арендовала производственные мощности, обратилось в суд с соответствующим заявлением в июне прошлого года.

Ранее Маск предрек США банкротство.