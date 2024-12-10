Эксперт: застройщики начали увольнять сотрудников из-за обрушения продаж жилья

В России резко сократилось число продаж недвижимости, в новостройках этот показатель превысил 30% за неполный год. На этом фоне компании начали сокращать работников маркетинга, рассказал НСН руководитель Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) Кирилл Холопик. Он заверил, что как только ситуация изменится, специалистов примут обратно.

Согласно данным Реестра, в третьем и четвертом кварталах число продаж новостроек снизилось более чем на 30%. Застройщики столкнулись с сокращением выручки и темпов наполнения эскроу-счетов. Поэтому представителей офисов продаж начали сокращать.

«На 30% уменьшилось число продаж, значит, у сотрудников, которые занимаются маркетингом, уменьшается зарплата, так как часть их зарплаты – процент от продаж, а число таких специалистов также уменьшается на 30%. Чем крупнее компания, тем более массовые увольнения у нее наблюдаются», — объяснил специалист.

По его мнению, с изменением сложившихся обстоятельств ситуация на рынке труда в сфере недвижимости также начнет меняться – если продажи вырастут, компаниям вновь нужны будут специалисты отрасли. В качестве примера эксперт привел ситуацию на автомобильном рынке США, где на фоне сокращения продаж и зарплат работники начали увольняться.

До этого Холопик призвал россиян не надеяться на скидки на квартиры от застройщиков. Он пояснил, что на фоне сокращения продаж компании предпочитают сократить риски заморозки строек и банкротства за счет приостановки вывода новых проектов и снижения объемов строительства, а не скидок на жилье.

В Минстрое РФ ранее заявили об окончании золотого времени для застройщиков.