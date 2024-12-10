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Экономист рассказал о целесообразности досрочного погашения ипотеки

Экономист Беляев: решение о досрочном погашение ипотеки индивидуально

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Целесообразность досрочного погашения ипотеки индивидуальна для каждого. Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Каждый решает для себя сам, что ему выгоднее. Для кого-то выгоднее деньги, для кого-то выгоднее даже психологический фактор, что ты скорее от этого дела отделался, квартира перешла в твою полную собственность, и ты уже как-то спокойно дышишь», — сказал экономист.

Беляев добавил, что подобное решение зависит от нескольких факторов. В частности, на каких условиях заключен договор, под какие проценты взят кредит, на каком сроке он находится и так далее. По словам эксперта, это связано с тем, что в графике выплат указаны разные пропорции процентов и основного долга.

Аналитик обратил внимание, что досрочно гасить ипотеку рекомендуется в том случае, если есть свободные деньги. В обратной ситуации можно столкнуться с проблемами, отметил Беляев.

В ноябре специалист по финансовому планированию, финансовый консультант с сервиса «Профи» Андрей Тальдрик рассказал, что один из эффективных способов закрыть кредит быстро — рефинансирование. Это позволяет объединить существующие займы или перенести их в другой банк на более выгодных условиях.

Ранее россиянам назвали главные ошибки при оформлении ипотеки.

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