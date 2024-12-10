Экономист рассказал о целесообразности досрочного погашения ипотеки

Целесообразность досрочного погашения ипотеки индивидуальна для каждого. Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Каждый решает для себя сам, что ему выгоднее. Для кого-то выгоднее деньги, для кого-то выгоднее даже психологический фактор, что ты скорее от этого дела отделался, квартира перешла в твою полную собственность, и ты уже как-то спокойно дышишь», — сказал экономист.

Беляев добавил, что подобное решение зависит от нескольких факторов. В частности, на каких условиях заключен договор, под какие проценты взят кредит, на каком сроке он находится и так далее. По словам эксперта, это связано с тем, что в графике выплат указаны разные пропорции процентов и основного долга.

Аналитик обратил внимание, что досрочно гасить ипотеку рекомендуется в том случае, если есть свободные деньги. В обратной ситуации можно столкнуться с проблемами, отметил Беляев.

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