Цены на готовые квартиры застыли на фоне слабого спроса

Средняя стоимость готового жилья на 18 крупнейших региональных рынках страны на начало сентября составила 145,3 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись лишь на 0,2% за месяц. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

Как отмечает издание, наиболее заметный рост цен за месяц зафиксирован в Екатеринбурге — на 1,7%, до 135,2 тыс. руб. за 1 кв. м. В Казани показатель вырос на 1,5%, до 167 тыс. руб. за 1 кв. м, а в Перми — на 1%, до 108,6 тыс. руб. за 1 кв. м. При этом в некоторых городах наблюдалось небольшое снижение цен, в частности, в Уфе средняя стоимость сократилась на 1%, до 122,3 тыс. руб. за 1 кв. м.

«Предпосылок для увеличения средних цен нет, но и значительного снижения в условиях высокой инфляции не происходит», — заявил директор вторичного направления компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома.

Эксперты отмечают, что сделки сейчас в основном заключают покупатели, которым необходимо решить жилищный вопрос, в то время как инвесторов на рынке практически нет.

Аналитики не ожидают существенных изменений в ценовой динамике в ближайшее время. Шлома считает глобальное снижение средних цен на вторичном рынке маловероятным, обращая внимание на инфляционные процессы. Алексей Попов предполагает, что на рынке сохранится околонулевая динамика.

До этого стало известно, что 85% россиян готовы покупать жилье на стадии строительства, причем ключевыми факторами являются расположение, цена и доверие к застройщику.

Ранее цены на новостройки в России обновили исторический максимум.