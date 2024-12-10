Юрист дала совет по выплате кредита, если платить нечем

В среднем с ситуацией, когда нечем платить по кредиту, на сегодняшний день сталкивается каждый пятый банковский заемщик, сообщила председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова в разговоре с «Лентой.ру».

По ее словам, если заемщик попал в такую ситуацию, ему стоит всесторонне оценить ситуацию и попытаться отыскать решение. Например, можно подумать о поиске новых источников дохода.

Таковыми, по словам эксперта, могут стать сдача недвижимости в аренду или продажа собственности: автомобиля или бытовой техники.

Власова настоятельно порекомендовала воздержаться от оформления нового кредита для закрытия старого. Она назвала это неоправданной идеей.

«Проценты от нового займа будут «наслаиваться» на старый, что увеличит давление. И если заемщику было сложно справиться с одним долгом, то обеспечивать два займа еще рискованнее», — подчеркнула юрист.

Накануне в пресс-службе Национального бюро кредитных историй рассказали, что из всех возрастных групп россиян, которые берут микрозаймы, на граждан до 30 лет пришлось в октябре 41,4% выдач, что выше на 3,6% относительно аналогичного периода 2023 года.

Ранее стало известно, как часто с россиян пытаются взыскать долг по ошибке.