Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы компании, где курьеры зарабатывают больше всего

HH.ru перечислил российские компании с самой высокой зарплатой курьеров

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

В России средняя зарплата курьеров составила 110 тыс. руб., при этом больше всех получают доставщики на личных автомобилях в сервисах «Купер», «Перекресток Впрок» и Ozon Fresh. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Headhunter.

Согласно результатам анализа, лидером по уровню оплаты труда курьеров стала компания «Купер» (ранее — «Сбермаркет»). Здесь работники могут претендовать на зарплату в размере до 202 тыс. руб.

На втором месте, по данным HH.ru, расположился «Перекресток Впрок». Курьерам компании платят до 200 тыс. руб. до вычета налогов. Ежедневный доход, согласно исследованию, составляет от 10 тыс. руб. Однако для такого уровня оплаты курьеру необходим собственный грузовой автомобиль.

Тройку лидеров замкнул Ozon Fresh, где авто-курьерам платят от 150 до 270 тыс. руб. до вычета налогов, следует из анализа. В компанию также могут устроиться доставщики на электровелосипеде. В этом случае их зарплата составит от 120 тыс. до 170 тыс. руб.

До этого RT сообщал, что большинство жителей России считают профессию учителя одной из самых недооцененных в стране – об этом заявили 19% участников соответствующего опроса. Еще по 14% респондентов включили в этот список врачей и медсестер.

Ранее стало известно, кем подрабатывают российские студенты летом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами