Московский суд вынес приговор экс-главе холдинга Imagine Estate

Басманный суд Москвы приговорил к лишению свободы бывшего главу холдинга Imagine Estate Дениса Маякова. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина признан виновным в хищении торговых площадей в ТЦ «Метромолл» на Дмитровском шоссе стоимостью более чем 460 млн рублей и махинациях при продаже помещений бывшего Московского завода автоагрегатов. Он получил семь лет колонии общего режима. Кроме того, осужденный должен будет заплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Суд также вынес приговоры бывшему топ-менеджеру Ольге Воронецкой и директору ЗАО «Московский завод автоагрегатов» (МЗАА) Андрею Новикову. Женщине назначили три года колонии с отсрочкой до исполнения 14 лет ее ребенку со штрафом 700 тыс. рублей, мужчине — пять лет со штрафом 800 тыс. рублей.

Все трое фигурантов не признали вину и настаивали на оправдании. Во время рассмотрения дела в суде им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Москве трех бизнесменов приговорили к срокам за хищения на гособоронзаказе.