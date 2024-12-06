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Экономист оценил высказывание об эрозии доллара

Экономист Кричевский: доллар останется основной резервной валютой в мире

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Доллар США и дальше останется основной резервной валютой в мире, несмотря на негативные высказывания о нем. Об «эрозии доллара» говорить не приходится. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

«Когда идет речь о том, что доллар теряет свою привлекательность как резервная валюта, в определенной степени это действительно правда, потому что страхи по поводу ограничений от США после кейса с Россией в мире кратно возросли. Но они не стали такими, что все подряд государства начали отказываться от доллара. Это по-прежнему эталонная валюта, через которую по-прежнему проходят кросс-курсы — да, уже без прямого участия, но в определении соотношения валюты А к валюте Б доллар все равно принимает участие как своего рода инструмент балансировки валют. Доллар и дальше будет основной резервной валютой, но его доля в хранилищах центробанков и на счетах просто может со временем уменьшаться в пользу криптовалют, юаня и некоторых других твердых валют», — отметил Кричевский.

По его словам, заменить доллар сейчас все равно нечем — скупки центробанками золота как хеджирующего инструмента (для снятия рисков — «Газета.Ru») не говорят о том, что завтра Бреттон-Вудская система развалится (эта система была установлена после Второй Мировой войны и определила привязку курсов мировых валют к доллару — «Газета.Ru»).

2 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «эрозия доллара набирает силу».

Ранее россиянам рассказали, ждать ли доллар по 60 рублей.

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