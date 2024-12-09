Известный ретейлер начал выкупать у россиян подержанные смартфоны

Российские граждане получили возможность продать свои подержанные смартфоны брендов Apple, Huawei и других в группе «М.Видео-Эльдорадо». Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на представителей ретейлера.

При выкупе специалисты проверяют устройства на наличие ошибок, ремонтируют и отправляют на продажу, обозначая товар как «восстановленный». Отмечается, что в будущем практику выкупа хотят распространить на другую технику.

Появление услуги ретейлер объясняет резким ростом убытков при сравнительно небольшом увеличении выручки. По словам представителей группы, рынок подержанных смартфонов вырос вдвое на фоне падения продаж новинок более чем на треть в сравнении с прошлым годом.

При этом, по данным МТС, продажи смартфонов стоимостью 80–100 тыс. рублей за первые десять месяцев подскочили вдвое. Так, с января по октябрь россияне купили 539 тыс. телефонов в этой ценовой категории, потратив на них 48 млрд рублей. Лидерами в этом сегменте стала продукция Apple с долей 67% от общих продаж.

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