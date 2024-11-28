Россияне стали вдвое чаще покупать дорогие смартфоны

Продажи смартфонов стоимостью 80–100 тыс. рублей за первые десять месяцев подскочили вдвое. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные МТС.

С января по октябрь россияне купили 539 тыс. телефонов в этой ценовой категории, потратив на них 48 млрд рублей. Лидерами в этом сегменте стала продукция Apple с долей 67% от общих продаж. Также высокий спрос был на гаджеты брендов Samsung (25%) и Xiaomi (3%).

Между тем продажи смартфонов стоимостью до 10 тыс. рублей за десять месяцев заметно сократились — на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Всего за период россияне приобрели 24,1 млн смартфонов на общую сумму 582 млрд рублей.

70% рынка занимают устройства ценой до 20 тыс. рублей. На смартфоны стоимостью 80–100 тыс. рублей приходится лишь 2%.

Смартфон — один из самых желанных подарков на Новый год. Получить в подарок телефон, планшет или ноутбук мечтает каждый десятый россиянин.

Ранее эксперт предупредил о подорожании гаджетов на 10–20% со следующего года.