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В России стали почти в полтора раза больше производить игристых вин

Росстат: производство игристых в России за 7 лет выросло на 44%

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Depositphotos

Объем производства игристых вин на территории России с 2017 года увеличился на 44%, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля и Росстата.

По информации Росалкогольтабакконтроля, с начала года до ноября в стране произвели 15,7 млн дал игристых вин. Для сравнения, по данным Росстата, в январе — ноябре 2017 года в России изготовили 10,9 млн дал этого напитка.

В понедельник агентство РИА Новости со ссылкой на данные Единой государственной автоматизированной информационная системы (ЕГАИС) учета производства и оборота этилового спирта написало, что объем производства слабоалкогольной продукции в России в первые 10 месяцев 2024 года в январе — ноябре сократился на 53% относительно января — ноября 2023 года.

За указанный период в России произвели 9,57 млн декалитров слабоалкогольных напитков, в то время как с января по ноябрь 2023 года объем производства составил 20,29 млн. Одновременно, по данным Росстата, вырос объем производства «виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом».

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