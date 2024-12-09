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На рынке многоквартирного жилья в 2024 году стало появляться меньше предложений

В девяти из 16 городов-миллионников РФ зафиксировали падение объема ввода жилья

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В девяти из 16 городов-миллионников в России по итогам нынешнего года может сократиться объем ввода многоквартирного жилья, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков «Яндекс Недвижимости».

Как пишет издание, наиболее резкое сокращение объема ввода жилья ожидают в Нижнем Новгороде — падение может составить 29% год к году, до 380 тыс. кв. м.

На втором месте по снижению показателя — Челябинск с ожидаемым падением на 27%, до 250 тыс. кв. м. На третьем месте — Уфа с возможным сокращением появления нового жилья на 21%, до 610 тыс. кв. м. На 4% сокращения ввода, до 3 млн кв. м, в компании ожидают в Санкт-Петербурге.

По информации единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф, с января по октябрь совокупный ввод многоквартирного жилья в России составил 29,5 млн кв. м, потеряв год к году 18%.

В понедельник аналитики Группы Родина рассказали, что небоскребы премиум-класса стали редкостью для столичного рынка высокобюджетной недвижимости. Как отметили в компании, тенденция к строительству небоскребов в премиальном сегменте постепенно уходит в прошлое.

Ранее россиянам назвали три минуса покупки квартиры в рассрочку.

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