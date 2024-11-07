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Глава РСПП высказался о последствиях изъятия крупных челябинских предприятий

Глава РСПП Шохин назвал «стремными» последствия национализации уральских заводов

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин охарактеризовал последствия национализации челябинских предприятий как «стремные». Его слова приводит Ura.ru.

По его словам, вступая в капитал компании, можно столкнуться с ситуацией, когда окажется, что она была неправильно приватизирована в 90-е годы. В результате инвестиции могут быть безвозвратно потеряны.

«Надо иметь в виду, что вовлечение новых акционеров в акционерный капитал компании — тоже вещь такая стремная», – отметил Шохин.

До этого в Челябинской области, по указанию Генеральной прокуратуры Российской Федерации, были национализированы холдинги «Макфа», «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) и «Ариант».

В октябре председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в ответ на арест Финляндией российских активов может быть инициирована национализация финской собственности на полуострове.

Ранее глава Союза промышленников объяснил причину задержки инвестпроектов.

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