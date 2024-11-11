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«Ариант» подал в суд на три региона из-за незаконной приватизации в 90-е

РБК: «Ариант» судится с властями трех регионов РФ из-за приватизации 90-х

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«Агрофирма Ариант»

ГК «Ариант» подала в суд на отвечающие за управление имуществом органы власти Челябинской, Свердловской и Кемеровской областей, обвинив их в причинении убытков от незаконной приватизации металлургических предприятий в 90-е. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст иска.

Истец ссылается на решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 февраля 2024 года, которым в пользу государства были изъяты акции Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), Серовского завода ферросплавов и «Кузнецких ферросплавов».

В решении инстанции указано, что приватизация указанных предприятий регионами была незаконной, так как Российская Федерация, будучи их собственником, не давала согласия на проведение сделки.

В начале апреля 2024 года группа компаний «Ариант» по решению челябинского арбитража по делу о безосновательном обогащении на 105 млрд рублей потеряла контроль над четырьмя своими ООО, среди которых — крупнейший в России производитель вина «Кубань-Вино» (марки «Шато Тамань», Aristov, «Высокий берег»).

Претензии к «Арианту» были связаны с иском Генпрокуратуры об изъятии ЧЭМК в собственность государства. Рассмотрение дела прошло в рекордно короткий для исков такого масштаба срок — семь дней.

Размер текущего иска уже национализированного «Арианта» к трем регионам на данный момент составляет 1 млн рублей, однако, как считают опрошенные РБК, он может вырасти до тех самых 105 млрд рублей после того, как заявление примут к производству.

Ранее глава РСПП высказался о последствиях изъятия крупных челябинских предприятий.

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