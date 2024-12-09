Еще в одном городе Башкирии решили ввести туристический налог

В одном из городов Башкирии, Белебее, было принято решение о введении туристического налога. Этот налог будут уплачивать гостиницы, включенные в специализированный реестр квалифицированных средств размещения, говорится на сайте совета городского поселения.

Налог начнет действовать с января 2025 года. В первый год его ставка составит 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. Ставка будет ежегодно увеличиваться на 1% и достигнет 5% к 2029 году. Собранные средства планируется направить на развитие туристической инфраструктуры города.

Белебей стал седьмым городом республики, который решил ввести туристический налог, что предусмотрено федеральным законодательством. Ранее аналогичные решения были приняты в Кумертау, Стерлитамаке, Учалах, Бирске, Белорецке и Октябрьском.

Министерство предпринимательства Башкирии сообщало, что 18 муниципалитетов республики отказались от введения этого налога. В столице республики также рассматривается возможность его введения.

Белебей — один из старейших городов Башкирии, расположенный на юго-западе региона с населением около 60 тысяч человек. Город имеет статус территории опережающего развития. В проекте бюджета на 2025 год прогнозируемый объем доходов и расходов составит 261,6 миллиона рублей.

Ранее в Дербенте ввели туристический налог с января 2025 года.