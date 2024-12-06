Количество «матрасно-подушечных» накоплений россиян упало на 20%

Аналитики Сбера оценивают снижение «матрасно-подушечных» накоплений россиян за последние 6 месяцев на 20%, рассказал в рамках Дня инвестора банка руководитель финансовой организации Герман Греф. Его цитирует ТАСС.

«Мы видим исторически самые низкие запасы матрасных денег, люди вытаскивают деньги из подушек и матрасов, все несут на депозиты. <...> Мы оцениваем за последние полгода сокращение подушечных денег примерно на 20%», — рассказал глава Сбера.

По словам Грефа, то, что граждане стали чаще вкладывать деньги, позволит людям зарабатывать, а экономике активнее использовать ресурсы.

О том, что россияне стали реже хранить наличные средства «под подушкой», сообщали и в ВТБ. По данным организации, доля налички в сбережениях и инвестициях граждан, за исключением пенсионных и страховых продуктов, сегодня составляет порядка 15%, или 15,9 трлн рублей. Это исторический минимум за последние шесть лет.

Ранее исследование показало, что россияне собираются тратить средства с депозитов на недвижимость.