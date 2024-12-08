Переход китайцев на электромобили стал тревожным знаком для нефтяных компаний

Китайцы активно пересаживаются на электромобили, что является тревожным знаком для нефтяных компаний. Об этом сообщило РИА Новости.

В материале агентства говорится, что на Китай приходится 41% ежегодного прироста мировых продаж нефти, при этом аналитики указывают на то, что в связи с увеличением количества электромобилей КНР скоро не понадобится столько топлива.

В прошлом году каждый третий купленный в КНР новый автомобиль был электрическим, а в июле 2024 года продажи электро- и гибридных автомобилей впервые превысили продажи авто с обычными двигателями.

«Спрос на топливо в КНР начал снижаться раньше, чем предсказывали эксперты, на пару лет. За первые десять месяцев 2024 года импорт сырой нефти сократился на 3,4% в годовом исчислении. Это тревожный сигнал для поставщиков», — цитирует агентство финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.

Реакцией ОПЕК на это может стать пропорциональное дополнительное уменьшение добычи нефти, либо признание того, что цена Brent опустится ниже $70, считает специалист департамента стратегических исследований компании ТR Ярослав Островский.

В ноябре генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гай заявлял, что пик спроса на нефть не наступит в ближайшее время из-за постоянного роста мировой экономики.

Ранее был описан сценарий, способный обрушить цены на нефть вдвое.