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ЦБ ожидает инфляцию в России на уровне или выше 8,5%

ЦБ ожидает по итогам 2024 года инфляцию в России на уровне или выше 8,5%

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Центральный банк России по итогам 2024 года ожидает инфляцию в РФ по верхней границе или выше прогноза в 8–8,5%. Об этом журналистам заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин в кулуарах конференции «Измерение инфляционных ожиданий населения в Банке России. 15 лет мониторинга: итоги развития», передает ТАСС.

«Сейчас траектория идет вблизи или выше верхней границы», — сказал Заботкин.

Согласно последнему прогнозу Центробанка, годовая инфляция в РФ по итогам года ожидается в диапазоне 8–8,5%.

29 ноября губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что с инфляцией нельзя бороться одним только увеличением процентной ставки. Шумков объяснил, что в текущих условиях бизнес вынужден брать кредиты на важную продукцию под высокий процент, а издержки затем закладываются в цену товара. Как итог — инфляция растет. По мнению губернатора, происходящее негативно сказывается на росте экономики страны.

Ранее в российском банке предрекли рост ключевой ставки до 23%.

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