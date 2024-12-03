ЦБ ожидает инфляцию в России на уровне или выше 8,5%

Центральный банк России по итогам 2024 года ожидает инфляцию в РФ по верхней границе или выше прогноза в 8–8,5%. Об этом журналистам заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин в кулуарах конференции «Измерение инфляционных ожиданий населения в Банке России. 15 лет мониторинга: итоги развития», передает ТАСС.

«Сейчас траектория идет вблизи или выше верхней границы», — сказал Заботкин.

Согласно последнему прогнозу Центробанка, годовая инфляция в РФ по итогам года ожидается в диапазоне 8–8,5%.

29 ноября губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что с инфляцией нельзя бороться одним только увеличением процентной ставки. Шумков объяснил, что в текущих условиях бизнес вынужден брать кредиты на важную продукцию под высокий процент, а издержки затем закладываются в цену товара. Как итог — инфляция растет. По мнению губернатора, происходящее негативно сказывается на росте экономики страны.

Ранее в российском банке предрекли рост ключевой ставки до 23%.