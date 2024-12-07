Аркадий Ротенберг инвестирует 15 млрд рублей в курортную зону в Крыму

Компания Аркадия Ротенберга «Визант Групп» приступила к реализации инвестиционного проекта по строительству гостиничного комплекса на территории санатория «Жемчужина» в крымской Ялте. Об этом бизнесмен рассказал в интервью РБК.

На указанном месте появится два отеля — пятизвездочный на 180 номеров и четырехзвездочный на 140 номеров. Гостиничные комплексы будут оснащены медицинским центром, четырьмя ресторанами, конференц-залами и местами для проведения банкетов.

Комплекс получит название в честь матери Ротенберга — «Рахиль». Предварительно, на реализацию проекта потребуется более 15 млрд рублей.

Кроме того, на территории «Жемчужины» будет реконструировано несколько корпусов бывшего санатория и прилегающих к ним объектов, а также инженерные сети. В будущем в составе комплекса могут появиться апартаменты, решение об этом будет принято позднее, рассказал Ротенберг.

Полностью окончить реконструкцию проекта планируется в 2027 году.

Ранее Аркадий Ротенберг сообщал, что инвестирует в курортные зоны в Крыму и Сибири.