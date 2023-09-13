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Аркадий Ротенберг инвестирует в курортные зоны в Крыму и Сибири

Бизнесмен Ротенберг вложит 129 млрд рублей в создание курортов в Сибири и Крыму

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг готовится вложить свыше 129 млрд рублей в туристическую инфраструктуру страны в течение следующих пяти лет на территории Сибири и Крыма. Об этом сообщает РБК.

По словам Ротенберга, в Сибирском и Южном федеральных округах будут обустроены комплексные курортные и рекреационные территории «нового формата». Речь о появлении отелей, аквапарков, апартаментов, а также развлекательных и оздоровительных объектов. Планируется предусмотреть туристические объекты всех ценовых сегментов.

Первые очереди курортов хотят запустить в Крыму, Краснодарском крае и на Алтае в 2026 году, добавили в СМИ.

Упор сделают на «доступном предложении» в трех- и четырехзвездочных отелях, обратил внимание Ротенберг.

«Рядом с Ласточкиным гнездом будет реализован комплексный проект развития территории санатория «Жемчужина», — добавил российский предприниматель.

Детали по проектам в Сибирском федеральном округе пока не уточняются.

В конце августа стало известно, что срок введения электронных путевок операторами по въездному туризму перенесут.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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