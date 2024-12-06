Орбан потребовал денег от Евросоюза

Венгрия наложит вето на проект следующего семилетнего бюджета Евросоюза, если не получит все заблокированные деньги из бюджета и фондов сообщества, заявил президент Виктор Орбан.

Он выразил уверенность, что Евросоюз прислушается к угрозе. Как напомнил венгерский премьер, в настоящее время на счетах Венгрии в Брюсселе разморожены 12,5 млрд евро, которые могли закрыть нужды национальной экономики до конца 2026 года.

По его словам, кроме этих 25,5 млрд евро, Венгрия имеет право еще на другие средства из бюджета альянса, но этот вопрос страна сможет поднять после 2026 года.

На этой неделе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на слушаниях в экономическом комитете национального парламента заявил, что Будапешт и Москва нашли решения по большинству проблем, стоящих в связи с санкциями США против Газпромбанка.

Он напомнил, что решение американской администрации о санкциях серьезно затронуло Венгрию по четырем направлениям платежей, которые проходили через Газпромбанк.

Ранее в Германии подскочили цены на свет из-за слабого ветра.