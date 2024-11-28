В Германии подскочили цены на свет из-за слабого ветра

В Германии резко начали расти цены на электричество из-за прогноза о надвигающемся спаде ветрогенерации из-за слабого ветра. Об этом пишет Bloomberg.

Оценка экспертов предполагает, что генерация может упасть с 46,6 ГВт утром 28 ноября до 5 ГВт в пятницу. Низкая выработка электричества может продлиться до воскресенья.

Отмечается, что суточная стоимость электроэнергии уже выросла на 49% — до €144,25 за МВт·ч. Параллельно подскочила рентабельность угля в сравнении с газом: показатель достиг максимума с сентября.

В ноябре венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что в экономике Евросоюза есть серьезные проблемы, одна из главных причин которых — рост цен на энергоносители из-за прекращения сотрудничества с Россией.

По его словам, в настоящее время европейские компании вынуждены платить в 2–3 раза больше за электроэнергию и в 3–4 раза больше за газ, чем американские компании.

Ранее в Германии оценили призыв к ЕС нарастить поставки электричества на Украину.