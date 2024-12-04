Россияне стали хранить меньше средств в сбережениях и инвестициях

Доля наличных у россиян «под подушкой» сократилась до минимума за шесть лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВТБ.

По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях россиян, за исключением пенсионных и страховых продуктов, сегодня составляет порядка 15%, или 15,9 трлн рублей.

«Это исторический минимум за последние шесть лет, и до конца года он может снизиться еще на пару процентных пунктов. По нашему прогнозу, порядка 350 млрд наличных рублей «перетечет» на счета банков в этом году», — отметил Горшков.

До этого депутат Мособлдумы Анатолий Никитин говорил, что россиянам стоит разделить новогоднюю премию на части и 70% направить во вклад, 20% — в облигации, а на 10% купить что-то приятное для себя.

По его словам, главный лайфхак — диверсификация: не стоит складывать все яйца в одну корзину.

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.