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Сербия планирует подписать новое соглашение по газу с Россией в 2025 году

Министр Попович: Сербия хочет подписать новое соглашение по газу с РФ в 2025-м

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Стрингер/РИА Новости

Сербия надеется подписать новое соглашение по газу с Россией весной 2025 года на тех же условиях. Об этом сообщил министр по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненад Попович, его слова приводит ТАСС.

«Мы надеемся, что весной следующего года будет подписано новое соглашение, что наши президенты примут решение и условия по поставкам газа будут те же, или даже лучше», — сказал он.

По словам Поповича, одним из важнейших экономических показателей Сербии является то, что в стране самая низкая цена газа в Европе благодаря поддержке России.

В конце октября вице-премьер Сербии Александар Вулин выразил благодарность России за прозрачные и стабильные поставки газа по честной цене. Он отметил, что объемы поставок энергоносителя на холодный сезон уже были увеличены, а цены согласованы.

В сентябре стало известно, что договор двух стран о поставках российского газа, срок которого истекает в марте 2025 года, будет продлен.

Ранее Россия вышла на первое место по объемам поставок газа в ЕС.

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