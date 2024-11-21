Сербия планирует подписать новое соглашение по газу с Россией в 2025 году

Сербия надеется подписать новое соглашение по газу с Россией весной 2025 года на тех же условиях. Об этом сообщил министр по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненад Попович, его слова приводит ТАСС.

«Мы надеемся, что весной следующего года будет подписано новое соглашение, что наши президенты примут решение и условия по поставкам газа будут те же, или даже лучше», — сказал он.

По словам Поповича, одним из важнейших экономических показателей Сербии является то, что в стране самая низкая цена газа в Европе благодаря поддержке России.

В конце октября вице-премьер Сербии Александар Вулин выразил благодарность России за прозрачные и стабильные поставки газа по честной цене. Он отметил, что объемы поставок энергоносителя на холодный сезон уже были увеличены, а цены согласованы.

В сентябре стало известно, что договор двух стран о поставках российского газа, срок которого истекает в марте 2025 года, будет продлен.

Ранее Россия вышла на первое место по объемам поставок газа в ЕС.