Стало известно, какую сумму планируют потратить россияне на новогодний ужин

Устроить праздничное застолье в честь Нового года собираются более 50% россиян. В среднем на эти цели они планируют потратить 12 тыс. рублей, передает RT со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

Желающие подготовить новогодний стол только на себя потратят в этом году около 7,5 тыс. рублей в среднем. А вот на компанию из двух-четырех человек придется отдать уже 10,2 тыс. рублей. Если в гости придут от пяти до десяти гостей, то сумма, в которую обойдется застолье, вырастет до 17 тыс. рублей. На стол из 11 и более человек отдать придется 28,5 тыс. рублей.

В разных городах россияне выделят на новогоднее застолье разные суммы – так, к примеру, в Москве это 14,6 тыс. рублей в среднем, а в Петербурге – 10,8 тыс. рублей. В регионах жители потратят на это порядка 11,6 тыс. рублей.

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Напомним, специалисты также выяснили, что для 50% россиян главной статьей расходов к Новому году станет праздничное застолье. Для 36% россиян большая часть денег уйдет на салаты и закуски, еще для 32% — на алкоголь. Минимальная сумма, которую в этом году жителям России придется отдать для подготовки праздничного стола, составит 460 рублей на одну персону.

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