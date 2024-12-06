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Стоимость книг подорожает с нового года

Цены на печатные книги с нового года вырастут на 7–10%

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Global Look Press

Издательства повысят цены на печатные книги в начале 2025 года, рост составит от 7 до 10%, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию участников рынка.

Повышение цен объяснили ростом стоимости бумаги и других материалов (полиграфические услуги подорожали на 20% год к году), комиссий маркетплейсов (+4–7%), а также логистики, стоимость которой в ноябре выросла на 20% в годовом выражении.

По словам гендиректора полиграфического комплекса «Парето-Принт» Павла Арсеньева, услуги типографий растут в цене также из-за удорожания рабочей силы, полиграфических материалов, запчастей — из-за роста издержек на логистику и волатильности курса, обслуживания машин и всех сервисов».

При этом в компании не увидели предпосылок для спада объема заказов, даже чувствуют определенный дефицит мощностей.

Накануне автоэксперт Константин Лигачев сообщил, что после повышения утильсбора автомобили в России заметно подорожали. За ноябрь количество выданных электронных паспортов на транспортные средства снизилось вдвое. Однако, несмотря на это, после новогодних праздников цены не только не снизятся, но и продолжат расти.

Ранее стало известно, какие сладости подорожали в России больше всего.

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