Экономист предостерегла от оплаты покупки QR-кодом в магазинах

При оплате покупки в магазинах через QR-код в приложении банка клиенту не начисляется кешбэк, предупредила заведующая кафедрой «Финансы и кредит» Экономического факультета РУДН Дарья Динец в разговоре с РИА Новости.

Она отметила, что в последнее время продавцы в некоторых торговых точках стали просить покупателей расплатиться QR-кодом. Дело в том, объясняет Динец, что такой способ оплаты выгоден продавцам за счет снижения комиссии за эквайринг.

По ее словам, платеж проходит через Систему быстрых платежей и отмечается там, как перевод юридическому лицу, а клиенту не начисляется кешбэк.

Динец отметила, что оплата через QR-код может быть выгодна только, если продавец сделает за это покупателю скидку. Клиент вправе оплатить товар любым законным способом, подчеркнула экономист.

В ноябре в пресс-службе «Делимобиля» рассказали «Газете.Ru», что снизить стоимость поездки на каршеринге можно за счет выбора фиксированного тарифа, кешбэка и пересадки на общественный транспорт.

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